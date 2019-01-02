醫病》洗車工罹下咽癌竟手腳癱瘓 原來是腫瘤壓迫神經

2019-01-02 22:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣一名48歲李姓男子，去年發現右邊脖子出現腫塊，原本不以為意，但隨著腫塊持續擴大如鵪鶉蛋，直到去年10月原本從事洗車工作的他，有天突然發現自己雙手發麻，且雙腳也無法使力，才緊急前來衛福部南投醫院就醫，經過檢查後發現李男罹患下咽癌，且腫瘤已經轉移骨骼並壓迫到神經，才導致癱瘓，幸好在神經外科手術後，李男現在已經恢復走路，目前進行化學治療及放射線治療，努力向癌細胞抗戰。

支援衛福部南投醫院的三軍總醫院神經外科醫師林柏君指出，以電腦斷層及核磁共振檢查發現患者的腫瘤轉移至脊柱第2至第5節，並伴有脊髓壓迫，評估適當的手術可以使患者恢復一定程度的功能，因此為其進行頸椎第1節到第6節椎板切除術及枕骨到頸骨及胸椎鋼釘內固定術，使患者能恢復行走能力，減輕疼痛，但此為姑息性手術（palliative），患者術後還是要接受後續完整的癌症治療。

當癌症患者出現骨骼轉移時，經常疼痛難耐，可能會因為輕微的外力便導致病理性骨折、脊髓壓迫，甚至造成半身癱瘓、大小便失禁，嚴重影響生活品質，也造成家裡經濟與照顧的負擔，因此即時、適當的治療介入相當重要，可預防病理性骨折，使患者能夠早日恢復正常生活功能。

下咽癌容易出現頸部淋巴結及遠處的轉移，當出現遠端轉移時，部分患者會猶豫該繼續進行治療還是要放棄？醫師鼓勵患者與家屬別太灰心，在適當的治療下，仍可以讓癌症晚期的患者提升整體的生活品質，不論在行走、進食都能夠自己來，不假他人之手，維持基本的生活尊嚴。

南投醫院院長洪弘昌說，該院癌症治療採取多專科團隊模式，在血液腫瘤科、放射腫瘤科、各內外科次專科等團隊針對癌症病患進行全面性的評估，提供患者合適的治療模式，使患者不再徬徨無助，在與專業的醫療團隊合作下，接受檢查與治療，以達到最佳治療效果。

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