水情告急？永和山水庫「水底磚房現身」 台水：供水無虞

2019-01-02 21:57

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣入冬少雨，供應苗北地區民生、工業用水的永和山水庫水位持續下探，原本藏在水底的磚房也探出頭來，民眾憂心未來頭份、竹南地區用戶及農民春耕用水恐受影響。台灣自來水公司第三區管理處則說，永和山水庫預計還有3個多月存量，水情燈號也維持安全藍燈，民眾暫無須太過擔憂。

有效容量近3000萬立方公尺的永和山水庫，近來水位下探，原本淹沒在水底的黃土邊坡露出水面，根據經濟部水利署水庫、即時水情統計，目前水位高度約77公尺，有效蓄水量約1900萬立方公尺，蓄水量百分比為63.5％。

還有3個多月存量 水情安全藍燈

台灣自來水公司第三區管理處副處長王亮中說，永和山水庫每日出水量約18萬噸，供給頭份、竹南、新竹香山地區用水，目前評估仍維持3個多月的用水存量，1、2月份將維持穩定供水的藍色燈號，後續觀望春雨情形再做調整，民眾不用過於恐慌，但仍要審慎節水。

苗栗農田水利會指出，頭份農耕用水多引水自中港溪及其支流，進入冬季後值枯水期，河川水位較低，但與往年同期相去不遠，且依據中央氣象局評估，1、2月份都有降雨機會，會持續掌握水情，至2月再做評估，但應不致於影響2月底的一期稻作。

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