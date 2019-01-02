展望週五天氣好轉！明北部、東半部仍濕冷 中南部轉乾

2019-01-02 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，東北季風持續影響，北部及東半部地區明天（3日）仍維持整天有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出攜帶雨具。中南部地區則逐漸轉乾，以多雲為主，惟山區附近偶有零星飄雨。

天氣風險公司指出，預計週五起水氣減少後，全台灣的天氣都會明顯好轉，穩定的天氣或能持續到週六白天。星期六下半天還會再有一波鋒面南下通過台灣，不過這波鋒面移動速度較快，位置較北，水氣也不算很多，主要影響範圍在北部和東北部，可能要到週一下半天，才會恢復成較穩定的天氣。

輕度颱風「帕布」目前位於中南半島西南方，未來會逐漸接近馬來半島，對台灣無直接影響，預計週五、週六前後欲前往當地的朋友請留意相關資訊。

溫度方面，今夜明晨中部以北及東北部低溫只有14至16度，其他各地約17至19度；北台灣白天氣溫回升仍不明顯，高溫只有18至21度，其他各地則略回升，約22、23度。

紫外線方面，除了台北市、基隆市、宜蘭縣及連江縣為低量級，其餘全台都是中量級。

空氣品質方面，雲嘉南及金門、馬祖地區為「普通」，高屏地區因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/