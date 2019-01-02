「桃機一號」確定搬家 i-voting開放全民投票挑新家

2019-01-02 21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節邀請知名裝置藝術家王文志，在中壢青塘園打造一座結合藝術、建築與景觀美學的作品「桃機一號」，在去年9月30日展期結束後，此作品是否適合繼續於青塘園展示，引起民眾廣泛討論，市府文化局綜合各方意見，在官網建構i-voting網路平台辦理投票，今起至31日由全民投票決定桃機一號的最佳去處。

桃機一號作品長30公尺、高10公尺、寬15公尺，是裝置藝術家王文志以桃園航空城特色為創作發想，利用鋼骨建構具代表性的飛機造型，拱型鋼構間以金屬編織構築並鑲入旅行箱造型及台灣各地美景圖片，代表著搭機旅行的各色夢想故事及悲歡離合，內部可同時容納100人左右，可做為小型展演或休憩空間使用，而夜晚的桃機一號別有一番特色，100餘盞多彩LED燈圍繞機體，讓作品點綴更加繽紛。

文化局去年底擬定留置現地繼續展出或將將作品移至適合地點的選項，市議員王浩宇和地方得知投票選項後氣炸，要求市長鄭文燦信守之前移置的承諾，也在臉書「我是青埔人」留言高喊「只要草地，不要大飛機」！

文化局考量新建市立美術館基地就在青塘園，且地方反彈聲浪大，在投票系統上線前從善如流，刪除留置原地選項，僅留8個挑選的移置地點開放線上投票。

文化局挑選的移置地點有8個，分為：大園區的客運園區公一公園、桃園區虎頭山環保公園、桃園區玉山公園、桃園區建國公園、中壢區龍岡萬坪公園、八德區大湳森林公園、平鎮區新勢公園，以及鄰近桃園國際機場和竹圍漁港的海湖地景公園；即日起民眾可以facebook或e-mail帳號登入後開始投票，每個帳號僅限投票1次，每次可投1至3個地點。

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