林淑芬、賴香伶的母系不保 世新社發所109學年停招

2019-01-02 21:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學今天召開校務會議，提案針對校內的社會發展研究所提出停招議案，但未取得系所師生共識，遭舉牌抗議，爆發肢體衝突，最後校方表決通過確定109學年將停招，但系所師生認為，此舉違反教育部規定，呼籲校方撤回成命。

世新大學社會發展研究所由世新創辦人之女成露茜創建，至今已20多年，知名校友包含立法委員林淑芬、台北市勞動局長賴香伶等，是世新知名特色科系所之一。

但校方表示，少子化衝擊，社發所招生不佳，106學年及107學年都只有6名新生註冊，註冊率只達5成，休退學及畢業率等都不好，辦學績效不慎理想，且3年前鼓勵社發所與社會心理學系碩士班合併未果，去年底依規定召開調整系所的審查委員會，並在今校務會議投票通過，決議社發所將在109學年停招。

師生抗議校方破壞程序 要求撤回成命

社發所師生則控訴，校方僅在1週前通知，且依照校內規範，系所招生名額調整等應從系所提出，再經由學院，最後才送到校方，依照教育部規定，碩士班連續3年新生註冊率未達7成才需減招，社發所僅2年未達標，而且校方不啟動減招，而是直接停招，破壞正常程序，應正視社發所存在意義，撤回停招成命。

社發所學生曾福全也說，其實校內還有中文所等早已連續3年註冊率未達標，但校方並未對中文所開刀，研判社發所師生過去常抗議，例如反漲學雜費、抗議言論不自由等，系所教授更有多人是高教工會成員，懷疑校方想要「殺雞儆猴」，針對一直給學校鬧事的系所進行針對性報復。

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