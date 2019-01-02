女友月入3.8萬全寄回家 他慘淪4年ATM急喊分手

2019-01-02 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子在臉書上抱怨自己交往將近4年的女友，他傾訴交往期間對女友包吃包住，就連女友的額外開銷自己也都一手包辦，不料月入3.8萬元的女友，每個月都將錢寄回家，害得他「一度懷疑她是越南來的」，網友對此驚呼「拜託不要放生」。

該名男子在臉書社團「爆怨公社」指出，自己上班加兼差因此有2份收入，每個月可達60K至70K，但自己有1位同居、交往將近4年的女友，「4年每天固定給她300吃飯錢」，目的是為了讓她「無憂無慮生活」，其餘還有「房租、水電、兩人電話費、健身房會費、出遊費用、她的治裝費、化妝品、娛樂費、生活用品」均為男子包辦。

男子提到，每個月平均在女友身上的花費3萬元起跳，自己每天僅能花300至400元，一個月下來約1.2萬元的自用款，加上自己的保費、孝親費，「別說想買車買什麼了，連想儲蓄存款都難」，女友明明自己月入3.8萬，「她賺的錢大部份都寄回家，一度懷疑她是越南來的」。

男子表示，近期內女友竟開始埋怨自己沒車，還問到結婚基金存多少，也想要規劃出國旅遊，自己的情緒終於爆發，「直接叫她東西收一收滾蛋」，男子補充，目前也不會想要與女友重修舊好，只需要自我沉澱；該名男子的事蹟則引發網友憂慮。

網友們認為他已將女友「寵成公主」，此時和對方分手「簡直在殘害云云眾生」，但也有網友給予正能量，留言表示「趕快存錢找一個老婆吧，別再替別人養了」、「我相信你會找到一個讓你更幸福的女孩」、「媽的！再讓我年輕個20歲，倒追你都行」。

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