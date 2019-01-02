苦練2年奪東方舞冠軍 高職生讓國旗飄揚馬國

2019-01-02 21:52

［記者黃旭磊／高雄報導］高職生於馬來西亞奪下舞蹈冠軍，於會場舉國旗慶祝。

樹德家商表演藝術科高二、高三學生隊伍，於「2018年馬來西亞世界東方舞藝術節」奪下青少年業餘組冠軍、職業組第2名，13名選手舉國旗飄揚會場，賽事吸引400多名舞者參賽，選手以16、17歲年齡，於職業好手中脫穎而出，表現搶眼。

選手練舞不到2年就獲獎，今天（2日）受訪表示，國中時沒接觸過舞蹈，於樹德家商社團學習民族舞、流行舞、踢踏舞和東方舞技，慢慢摸索體會舞蹈樂趣，也因接觸不同類型舞蹈，融會成特殊舞姿順利獲勝。

得獎兩支學生隊伍，高二蘇莉媜、林姵伶、陳芮恩、蘇莉涵、曾宥嘉及葉庭妤拿下東方舞青少年業餘組冠軍，高三林詩淇、陳冠雯、曾靖淳、郭純妗、黃崇維、謝易潔及高二學生古欣慧奪得職業組第2名。

家長受訪表示，雖沒有舞蹈基礎，經有計畫、循序漸進學習，最後仍贏在終點線。

樹德家商校長陳茂霖說，選手接觸舞蹈2年資歷，於職業組打敗各國選手堪稱台灣之光，自己都沒料到短時間表現傑出。

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