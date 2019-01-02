交通檢舉魔人實名制才上路 高市2天檢舉仍破千

2019-01-02 21:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕新制「檢舉交通違規實名制」1月起上路，高市警局交通大隊才2天檢舉就破千件，已接獲具名檢舉1122件，元旦當天就接獲檢舉634件，警方重申檢舉違規並無獎金，若發現實名是假名，不僅不受理，還會依偽造文書送辦。

警方最新統計，去年1至11月，檢舉魔人共檢舉28萬7519件，較106年同期26萬3845件，多出2萬3574件，被檢舉交通違規仍以「違規停車（含併排）」高居榜首，多達16萬8333件，佔檢舉總件數58.5%最多，檢舉魔人最常出沒時間，即檢舉最多的時間，集中於上午10點至12點及下午4點至晚上8點間。

今年一月新制上路，檢舉交通違規須實名制，警方已設定好警政網路檢舉信箱，檢舉者必填項目，包括姓名、身分證字號、地址、電子信箱、電話、違規地點、時間、車牌及車種，否則不受理。

至於郵寄檢舉則以郵戳日為憑，並非以違規日為依據，1月1日後檢舉去年的交通違規案，都必須採取實名制，警方也會回函、去電查證，一旦發現假證、假名，不僅不受理，還會將依偽造文書送辦。

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