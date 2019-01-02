取名「科技大樓站」會不會很羞恥？ 鄉民：這站才難聽！

2019-01-02 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名網友好奇捷運「科技大樓站」站名的取名由來，上PTT八卦版發文詢問，認為這命名十分奇怪，「為甚麼不叫「和平復興站」？引來不少網友為其解答，但也有網友跳出來表示，「菜寮站」才奇怪又難聽！

這名網友於PTT八卦版上表示自己今天經過位於大安區復興南路上的「科技大樓站」時，心裡不禁疑問，「為什麼不叫和平復興站，要叫什麼科技大樓？」，「當初取這個名字不感到很羞恥嗎？」原PO也詢問鄉民，若是住在附近的人，「會跟其他人說他住科技大樓嗎？」

有網友先跳出來表示，「就像太陽餅也沒太陽」、「難到住龍山寺就真的住在廟裡？」之後陸續有網友留言認為「「菜寮站」才是真的不好聽！」、「善導寺也很怪，是靈骨塔站名」、「丹鳳站離丹鳳超遠，迴龍站也離迴龍超遠，但是離丹鳳超近」也有網友為原PO解答，解釋當初命名「科技大樓站」是因為當初蓋那棟建築物的目的就是為了引領科技發展，大樓樓上以前是國科會，現在是科技部，而且以前一樓就放了多台電腦，但因為那時還沒有網路，所以十分冷清，「但還算命名的有道理啦」。

不少鄉民也認為以路標、路名來命名會更好記。但據悉，北捷每站站名的命名原則通常是以公家機關、史蹟為第一優先，再來才是路名。讓不少人覺得難聽的「菜寮站」，其命名的原因也與新北市新莊的「頭前庄站」差不多，都有其淵源。

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