芎林鹿寮坑溪發現死魚 環局採樣送驗

2019-01-02 20:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉五華工業區一家科技公司前的鹿寮坑溪段，今天下午發現有死掉的魚和昆蟲，目擊者擔心是否趁雨天偷排放廢水？縣府環保局獲報後派員現勘表示，除現場檢測pH值和溶氧，另採集溪水及放流水，檢驗重金屬等項目，報告約3週後出爐。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」召集人陳翠琴表示，今天聯盟在鹿寮坑溪進行生態調查，下午2點多時曾目睹兩名科技公司人員手拿布袋離開，溪水呈現白色，下午3點多就在該公司下游的溪段，赫見許多死魚、死水蠆、死蝌蚪等，她們擔心是不是有趁雨天偷排放廢水的情事，立即通報環保局。

環保局表示，現場檢測pH值，放流水7.97、溪水7.56，都在正常範圍（pH值6到9）內；溶氧部份，放流口上游河水1.53、放流口後1.76（溶氧2以下屬於偏低），初步研判上游水量少，導致溶氧也少。

環保局轉述，該公司說並未派員前往溪畔，是接獲環局通報才得知有死魚；不過，稽查人員仍採集溪水及放流水，將檢驗重金屬等項目，屆時如有超標情況，可依水污染防治法第40條規定，裁處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。

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