LINE特展海報出包！ 輸入網址竟跳到「色情網站」

民眾好奇輸入LINE特展現場一張海報裡的網址，沒想到輸入後手機竟跳到「色情網站」。（圖擷取自臉書LINE FRIENDS 世界巡迴之旅）

2019-01-02 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕「LINE FRIENDS 世界巡迴之旅」特展目前在華山1914文創園區展出，每天都有不少粉絲入場參觀，然有民眾發現，現場有一張海報上的網址連結，輸入後竟不是出現活動網頁，而是連到「色情網站」。對此，LINE團隊表示，該網址原本沒有任何內容，是事後遭人誤植才會跳轉至色情網站。

據《蘋果》報導，一名周先生今（2）日至華山參觀「LINE FRIENDS：世界巡迴之旅」的特展，並在一個模擬機場櫃檯的拍照打卡點時，被後方一張宣傳「無線上網卡」的海報吸引。周先生仔細一瞧發現，海報下方還有一串網址連結，好奇之餘便拿起手機輸入，不料卻跳出「色情網站」，讓他頓時傻眼。

對於此次海報出包，LINE團隊表示，該原始網址其實沒有任何內容，在澳門展覽期間不僅經過審核，且也未發生任何誤植狀況，經確認後發現該網址目前的確是被誤植，才會再輸入後跳轉至色情網頁。

LINE團隊強調，後續已請主辦單位立即撤換成新的網址內容並加以註冊，也會再次重新確認展內所有相關內容，避免該情況再次發生。另外也會在巡迴之旅的官方粉絲專頁上，發布澄清公告。

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