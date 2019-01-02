壽山國家自然公園新制 探洞岩5天前上網申請

2019-01-02 21:12

［記者黃旭磊／高雄報導］柴山及壽山國家自然公園區內攀岩或探訪石灰岩洞，或騎乘部分路段，今年起均需5天前上網登錄申請。

高雄市府統計，每天有數千名民眾上柴山木棧道健行，而元月起，前往壽山國家自然公園騎自行車（部分路段）、探洞或攀岩等3項活動，公告指定場域至少5天前需上網申請，以便籌備處管控時段內限額人數。

壽山國家自然公園籌備處（壽籌處）秘書許嘉祥說，過去曾發生景物遭破壞，也避免民眾不熟悉環境，貿然前往未攜帶安全護具而受傷，登記制能改善環境衝突，保留自然生態。

新制實施後，民眾若擅自前往違反禁止事項規定，即日起至4月30日為勸導期，如不配合改善、態度不佳或屢犯者，到期後將依國家公園法及禁止事項規定，最高開罰新臺幣3千元。

壽籌處表示，不需登記，可騎乘自行車場域包壽山地區大部分礦區道路、旗後山平地通達市區道路或自行車道路徑及區內可通行車輛之道路。

民眾至猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞及金瓜洞需上網申請活動時段、人數，且須有壽籌處認可人員協助申請及帶領。至於攀岩場地為一線天，場地有限定時間、容納量需先申請。

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