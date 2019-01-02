沒通知就拆宋屋國小圍牆挨轟 通學步道改寒假施工

2019-01-02 20:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市客家事務局為執行「台三線宋屋庄生活街區環境營造計畫」，在平鎮宋屋國小旁新光路施做100米長、1﹒2米寬人行步道，路段同時改為單行道，客家局上月拆除國小鄰近路側圍牆，事前卻未與校方協調，桃園市議員舒翠玲接獲家長陳情，擔心施工衍生噪音及校園安全，要求包商即刻停工，改在寒假施工。

客家局長何明光說，新設人行道「八字茶香通學步道」，就是要確保學生上下學通行安全，這處路段路幅狹窄、會車不易，經交通局評估，人行道落成後恐讓道路縮減，決議改劃設單行道，為拓寬路幅所需才會拆除圍牆，已要求包商寒假時再執行學校周遭工程，同時增設圍籬，確保校園安全。

交通局考量新光路單行道段路幅狹窄，雙向車流改道延平路3段左轉新光路66巷，配套措施包括增設紅綠燈及加強設置標誌標線，並請警方在上下班時間協助交通疏導，以及里辦公處加強宣導。

市議員舒翠玲痛批市府罔顧學童安全、民眾權益，籲市府未來施工前，應盡告知義務，勿讓百姓手足無措。

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