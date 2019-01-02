抗爭10多年！大里瑞城里電纜下地 電塔估7月拆

2019-01-02 20:12

〔記者陳建志／台中報導〕大里區瑞城里內有兩條特高壓電纜穿越，設置了9座電塔，民宅上方密密麻麻的高壓電纜不但影響房價，居民更憂心健康出問題，居0多年前開始抗爭要求遷移，台電直在去年6月修復受損的地下管路工程後，近來才開始進行兩條特高壓電纜下地工程，若下地後送電穩定，7月將開始拆除電塔、電線，預計年底前還給居民乾淨的天際線。

大里瑞城里長蔡昭奮今天地說，瑞城里人口有1萬4000多人，是全大里區人口最多的里，但里內多年來有兩條特高壓電纜行經，全部穿越民宅上方，不但平時會傳出「吱吱」的送電聲，每逢大雨、颱風，居民就擔心出現爆炸聲，還擔心電磁波影響健康，也因為高壓電纜行經，附近房價大受影響，根本乏人問津。

蔡昭奮說，2007年1月籌組自救會，在前立委馮定國、市民代表曾德源帶領下出面抗議，要求電纜下地、電塔拆除，之後包括前立委簡肇棟、立委何欣純、市議員李天生等人也都出面關心，但因連接站土地問題，以及美群路下水道工程影響，讓下地工程一再延宕，直到去年底終於傳來好消息，開始進行下地工程，現在只希望工程順利早日完工拆除電塔，讓居民不再恐懼。

台中供電區營運處電纜課長李榮華說，這兩條特高壓一條是16.1萬伏特，1條是6.9萬伏特，在瑞城里內共設置9座電塔，都是供應台中工業、民生用電相當重要的線路。

李榮華說，目前先進行16.1萬伏特的下地工程，下地的纜線將從中興路1段1巷左轉美群路，銜接光明路的連接站，全長1.2公里，預計3月完工後，若穩定送電3個月沒問題，預計7月開始拆除電塔；另一條6.9萬伏特電纜，則預計4、5月動工下地，希望年底前能完工。

市議員李天生則指出，屯區人口眾多，電纜線四處懸掛，不但影響市容觀瞻，颱風期間更容易發生事故，造成住戶停電，將要求台電優先辦理屯區電纜下地工程。

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