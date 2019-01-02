「草鞋墩夜市」別收攤！ 攤商自救會明向江欽良陳情

2019-01-02 19:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘丈夫江欽良經營的「草鞋墩人文觀光夜市」，10多天前宣布因檢方扣押電腦影響運作，決定2018年底結束營業，不過，新年第二天卻出現轉圜餘地，攤商自救會會長通知媒體，明天將向江欽良遞交陳情書，希望江董能讓夜市營業下去，據了解，明天若能達成共識，週五夜市就能繼續營業！

江欽良涉農會詐貸案，前年12月以檢警影響經營5年的「寶島時代村」營運，加上電腦被扣，在前年底停業；而上月20日又緊急公告，寶島時代村的電腦被扣押一年多未返還，多次具狀聲請返還未果，連帶影響草鞋墩人文觀光夜市運作也窒礙難行，在對司法正義絕望下，決定夜市在12月31日結束營業。

草鞋墩人文觀光夜市結束營業的訊息傳出後，攤商自救會成員上週即北上監察院陳情，也決定今天再到南投地檢署陳情，昨夜卻緊急喊卡，原因是「已向監察院陳情過了」。

攤商不去地檢署，但傍晚緊急通知，明天會到寶島時代村，向江欽良遞交陳情書，陳情訴求是希望江欽良繼續讓夜市營業下去。據推測，江欽良一向營造照顧弱勢族群的形象，答應自救會要求的可能性極高。

據透露，在夜市做生意的攤販，有不少只在草鞋墩夜市營業，短時間沒地方可去，加上快過年了，希望能讓他們賺錢好過年。

草鞋墩人文觀光夜市自從宣布營業到去年底後，包括一個週休假期加上元旦連假，夜市人潮洶湧，很多人都想去做最後的巡禮，讓攤販收入大增，更捨不得夜市結束。

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