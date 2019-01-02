人進得來！ 潮州鎮今年要打通路網

2019-01-02 20:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕便利的路網是活絡經濟與發展觀光的要件，潮州鎮今年將陸續辦理徵收及行政程序，打通潮州鎮都市計畫區域內的路網，包括中山路至屏鵝公路，志成路至愛國路節點道路瓶頸點；鎮公所說，中山路打通後，可從鎮公所一路連結到林後四林公園，愛國路與志成路的節點，則能讓鎮內路網更加完整，帶動鎮內經濟發展。

鎮公所指出，中山路是潮州政經活動主要道路之一，中山路從潮州火車站經過潮州鎮公所、潮州分局等地，儘管鄰近環繞潮州鎮的屏鵝公路，但要從屏鵝公路直達火車站、鎮內經濟發展中心，都必須「繞路」，打通中山路到屏鵝公路，可以讓路網更便利，路線更能延伸至泗林綠色隧道及林後四林公園，是未來推動觀光、單車旅遊的重要路線。

在都市計畫區內還有兩條道路也在鎮公所的年度規劃中，包打通志成路節點，讓路線從重慶路、志成路通到八爺里再與民治溪串連，另外愛國路節點打通後可接上吉星路。

潮州鎮長周品全說，鎮內道路瓶頸點過去因為徵收、經費不足等問題無法打通，團隊經由都市計畫區道路等相關計畫爭取經費，陸續打通道路瓶頸點，包含現有道路未來屏鵝公路可望有7個出入口與潮州鎮都市計畫區域結合，鎮民、遊客進出潮州將能更便利。

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