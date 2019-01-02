高雄推「鳳飛飛日」 桃市府早就為「大溪女兒」做這些事…

2019-01-02 18:48

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市政府觀光局、民政局今天宣布，將1月3日訂為「鳳飛飛日」，未來每年在鳳飛飛的生日及忌日，都將舉辦活動，推出套裝行程，吸引國內外粉絲到高雄旅遊。事實上，鳳飛飛是桃園大溪人，桃園市長鄭文燦上任後，連續3年舉辦鳳飛飛冥誕系列紀念活動，同時規劃在大溪新圖書分館增設「鳳飛飛音樂紀念館」，以實際行動和市民、鳳迷們一起懷念「大溪女兒」鳳飛飛，讓鳳飛飛成為大溪的光榮與驕傲。

桃園市文化局長邱莊秀美說，鳳飛飛的故鄉在桃園大溪，市府已連續3年舉辦鳳飛飛冥誕系列紀念活動，去年想念飛飛音樂會和踩街活動就邀請到曾與鳳飛飛合作電影的導演梁修身，她的大溪國小學妹也在音樂會中演出，活動吸引廣大的鳳迷前來朝聖。

邱莊秀美說，市府不只舉辦音樂活動，更將在新的大溪圖書分館設立鳳飛飛紀念館，希望將大溪女兒鳳飛飛所留下的音樂資產保留下來，紀念館已於去年底完成先期調查規劃，今年會動工，將以鳳飛飛其人、音樂及電影等面向，保存文物、照片以及影像、音樂等作品，落實桃園對音樂傳承的使命。

新聞處長詹賀舜也說，鳳飛飛是大溪之光，桃園市府樂見高雄市政府訂定「鳳飛飛日」，未來鳳飛飛紀念館開館，也歡迎高雄和全國鳳迷來大溪朝聖、一起緬懷鳳飛飛。

「她不應該被忘記，更是會被想念及重視、台灣音樂史上重要的歌手，她是大溪的光榮跟驕傲。」也是鳳迷的鄭文燦曾說，鳳飛飛不只是帽子歌后，更是國民天后，她的歌讓所有人、不分男女老少雅俗共賞，在當年台灣經濟轉型成長的年代，很多工廠女工在宿舍、公寓或工廠裡聽到鳳飛飛的歌，心中就揚起幸福的感覺，也從中找到感情的出口，所以，鳳飛飛在那個年代是有代表性的，她的歌曲也流傳很廣，一直到現在，鳳迷仍然非常多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/