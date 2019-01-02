洗頭妹大翻身 「做孩子榜樣」一家3口都得獎

2019-01-02 18:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從小家境不好的潘淑雲，國中就到髮廊當洗頭妹，高中時更因為沒錢繳學費只唸了一學期，為了生活，她從洗頭妹力拚成為設計師，20歲就自己開美髮店成為老闆娘，日以繼夜把休息時間拿來進修，並靠著參加比賽精進技術，日前獲得在日本舉辦的藍海大賽創意編梳組冠軍，女兒林俞廷、兒子林家偉在耳濡目染下，也分別拿下標準冷燙組亞軍及扇型冷燙組榮獲季軍。

潘淑雲奪冠的作品，是多天挑燈夜戰的成果，從染髮、上膠再利用不同的編織手法，讓髮絲呈現網狀造型，手法細膩且時尚感十足，獲得評審青睞，兒子與女兒的冷燙手法也是潘淑雲手把手傳授，雖然與冠軍擦身而過，但一家三口都獲獎也讓地方鄉親歡喜直呼是屏東之光。

潘淑雲說，她從小父母離異，家庭經濟負擔重，所以小時候把「賺錢」視為第一要務，國中一年級時，白天唸書，一下課就到美髮店報到，當時不管洗幾顆頭，一天工資就是100元，「洗到手都爛了，但現在還記得領到薪水時的開心感受」，所以不管做得多辛苦，都想繼續下去。

當時經濟困頓的潘淑雲，高中唸了1學期後繳不出學費，於是全心投入美髮行業，20歲就當上設計師開美髮店，向學的她在營業時間結束後，關起門來用假人頭繼續練習美髮技術，近年她更透過網路了解最新美髮資訊，並到校園內進修，陸續取得丙級、乙級美髮證照。

「我想要當孩子們的榜樣！」潘淑雲說，參加比賽可以看見不同選手的長處，尤其現在美髮店林立，要找到自己的特色，才能鞏固客源，每次她努力準備比賽、積極參加進修課程，孩子們也都看在眼裡，希望自己可以當榜樣，讓孩子們也跟著積極學習，女兒現在念美容美髮科系，兒子準備要當兵，她則正在努力取得講師資格，未來希望走上教學的路，把技藝傳承下去。

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