她在國小是音樂才女 大學竟練成健美小姐……

2019-01-02 18:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕侯妤慈在國小時，曾是備受期待的音樂才女，就讀嘉南藥理大學後，勤練身材與體魄，不到2年，成為勇奪金牌的健美形體小姐，她的封后之路，戲劇性十足。

嘉藥日前參加大專院校健美錦標賽，7位選手出征，勇奪5金、1銀，且榮獲團體總冠軍，首度女子組封后的侯妤慈，奮鬥的故事，令人矚目。

除了侯妤慈之外，這次嘉藥的翁崇育，也在男子健美組、60公斤級與古典組、168公分級等，贏得雙金，王子朋、顏辰亦則分別獲得男子古典組、175公分級與男子形體組、166公分級等的冠軍。

而侯妤慈與同校的王子朋，獲選拔賽評審的青睞，榮登最佳大專女子形體健美小姐、最佳大專男子古典健美先生，成為全場焦點。

侯妤慈於女子形體組、163公分級封后，在這項賽事拿下個人生涯首金的她，其實2年前，還在鍛鍊馬拉松，只是成績一直無法突破，在家人鼓勵下轉攻健美。

侯妤慈小學練的是鋼琴、古箏，學得不錯，她還有印象自己穿旗袍參賽、獲獎的模樣，展現古典、內斂的知性美，一度被稱為「音樂才女」；國中之後，她開始對運動有興趣，以打籃球為主，個性也變得比較外向。

高中時，侯妤慈又愛上馬拉松，全力苦練，只是無論打球或路跑，似乎都遇到了瓶頸，好勝心強的她，在運動項目上不肯認輸，因緣際會擔任角力賽事的助理工作，進而接觸健美領域，決定再挑戰自己，人生又一轉折。

目前是嘉藥運動管理系3年級的侯妤慈，大1下學期才開始練健美，6個月後就參賽，雖未得到較佳的名次，但穩定的表現，已展露了這方面的資質。

去年5月起，侯妤慈陸續參加廣亞盃、府城盃、青年盃，逐漸嶄露頭角，最好的成績已拿到銀牌，而日前的大專院校錦標賽更上層樓，一舉奪金。

侯妤慈認為，只要肯努力，把握學習的機會，任何時候起步都不嫌晚，勇往直前，挑戰自己的潛能，還是可以闖出一片天。

侯妤慈目前全力備戰，希望能奪下代表權，出國參賽，有機會為台灣爭光，未來也將朝專業教練一職努力，協助培育更多優秀人才。

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