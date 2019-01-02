高市府要訂1/3「鳳飛飛日」 網友狂酸韓消費亡者忙做忌日

2019-01-02 18:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府觀光局、民政局今天宣布將1月3日訂為「鳳飛飛日」，觀光局長潘恆旭強調鳳飛飛在高雄市辦過3次演唱會，2012年1月3日因肺癌逝世，民政局長曹恒榮更說還會陸續推「豬哥亮日」、「鄧麗君日」等，引發網友熱議，狂酸「12月25日是高雄蒙難紀念日」，還有網友希望乾脆放假一天紀念。

觀光局長潘恆旭説，明天1月3日只是起步，以後會愈辦愈好，今年8月20日鳳飛飛的生日，還將盛大舉辦活動，邀請鳳飛飛的兒子參加，此話一出，粉絲專頁「高雄點Kaohsiung」網友留言踴躍，更有網友調侃「北漂是一種選擇、北七是沒辦法選擇」。

署名「晴天」的網友感嘆讓人覺得根本在消費亡者，非常不尊重，「感覺根本不是紀念日，而是為了行銷高雄才有的日子」；也有網友酸留「訂個曹操日好了」，王姓女網友表示，鳳飛飛連後事都這麼低調的人會同意拿她的名字這樣＂商業化＂嗎？

有網友留言問「鳳飛飛與高雄的關聯性，有人知道？」立刻有人po文回應「在藍寶石歌廳作過秀」，

對於未來還推出「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」、「鍾理和日」，網友又酸「怎麼一直忙做忌日」，也有網友質疑「豬哥亮是基隆人，跟高雄什麼關係」？

網友Todog表示「戴資穎在世界排名第一的每一天，都應該訂為戴資穎日，全高雄放假以資紀念」，也有網友留言問「有沒有夜襲日，當天全高雄播放夜襲一天」，網友Momu說，是想提醒人民「鳯飛飛死於肺癌，快點把高雄空污改善嗎」。

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