期盼近10年 苑裡建國停車場將設監視器

2019-01-02 19:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮建國路停車場鄰近台鐵苑裡車站，是鄰近市區最大的停車場，不只空間大且免費供鎮民停車。但因停車場不時傳出竊車或是車輛被破壞事件，引起部分鎮民不安，一直期盼公所能設置監視器讓停車民眾安心。

苑裡鎮公所表示，與警方多次溝通、會勘後，建國停車場的確有增設監視器必要，將增設九組監視器，希望能保障民眾停車安全，不用擔心車輛停放時被破壞或是有人破窗竊取財物等狀況發生。

鎮民反映，建國路停車場空間大，除了到台鐵苑裡站搭車民眾會把車暫停在建國停車場，因停車場自由開放、免費使用，許多民眾就算不去火車站也會利用，畢竟市區購物停車位難求，不想因為貪圖一時方便在市區違停被檢舉開單。

不過，建國停車場曾有民眾停放車輛車體被破壞、甚至傳出竊車事件，有丟車民眾曾在網路四處留訊息，拜託大家協助尋車。也有民眾曾經目睹，曾有人在停車場逗留聊天之餘，竟撿拾地上小石子丟向一旁車輛，造成車體受損，讓人氣憤又無奈，可惜因無監視器無法追究。

因此，鎮民認為建國路停車場雖有許多優點，但停車場無專人管理，可是免費停車場設置管理人員可能增添人力資源浪費，建議公所增設監視器，如今能夠成真比較讓人放心。

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