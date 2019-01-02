幫助視障人士方便吃泡麵 學生畢業作品獲國際獎送海外參展

2019-01-02 19:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大畢業作品「點麵」與「灣事」同時獲得Adobe卓越設計大獎「Honorable mention 榮譽獎」以及德國紅點視覺傳達設計獎，「點麵」幫助視障人士方便吃泡麵的包裝改良案，得獎作品已經到德國Essen的紅點博物館展出。

「設計戰國策」邁入第13年，是教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽的計畫，正修科大累計獲得11件第一等獎項，「點麵」與「灣事」同時獲得包裝設計類與商業印刷類的Adobe卓越設計大獎「Honorable mention 榮譽獎」以及德國紅點視覺傳達設計獎，其它「器Capacity」、「怗怗拚」等5件獲得德國紅點視覺傳達設計獎。

正修科大指出，德國紅點傳達設計獎有設計界「奧斯卡獎」之稱，為國際四大設計獎之一，今年有來自50多個國家、8千多件作品參賽，獲獎率只有9%，正修時尚系推出10件學生的畢業專題作品參賽，拿下7項大獎，獲教育部22萬5千元獎勵金。

「點麵」幫助視障人士方便吃泡麵的包裝改良案，「灣事」是挖掘並省思台灣人權事件的作品，「怗怗拚」以版畫視覺記錄台灣傳統技藝的書籍設計，都展現學生的視野與巧思。

正修校長龔瑞璋表示，學生能獲得國際評審的高度肯定，意義非凡；時尚系主任吳守哲說，該系正邁向第九年，在國內大學算是非常年輕，沒有歴史包袱，2016年成立「國際競賽選手培訓中心」，將目標指向國際競賽。

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