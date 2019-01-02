這座柑橘園美的像高球場！歡迎遊客打赤腳採果

2019-01-02 18:26

［記者黃美珠／關西報導］政府施政講接地氣，連觀光果園採果也鼓勵接地氣！新竹縣關西鎮上林里2鄰86歲老鄰長黃賢仁的柑橘觀光果園，就鼓勵來客褪去鞋襪再入內採果，讓自己腳踏實地、邊採果邊接觸大地，享受不一樣的採果樂趣。而為了刺激來客「玩興」，他把柑橘園整理得像高球場、也像觀光花園，以盆景造型技巧矮化橘子樹兼塑型，讓來客站著、坐著都能不費力氣地採果，還賞心悅目。

愛乾淨的他，除了不讓果皮落地招引各類蚊蟲，還選用高球場果嶺慣用的百慕達草取代一般果園常見的樹下雜草，讓佔地一甲的果園有著高球場般的迷人綠茵，讓人有想在樹下野餐的fu，自然也願意打赤腳入內採果「接地氣」。

上林社區發展協會總幹事曾宏煇說，這樣的觀光果園不但環境幽靜、舒服，拋開鞋襪的束縛直接接觸大地，更是很多久居都市者所難有的體驗。

黃賢仁說，他曾在高球場園藝部門工作過1、20年，自己也很喜歡種樹。他在自家約1甲的坡地上種了約3、400棵各種柑桔，不論是桶柑、紅肉柳丁、砂糖橘、海梨柑、椪柑等都有。

為了讓橘子園美麗如觀光花園，他除用鐵絲替一些景觀樹塑形，做出鴕鳥或「比翼鳥」，闡述他跟老伴黃范梅嬌近1甲子美滿婚姻，靠的就是「相親相愛」的相處之道。

他也用鐵絲、繩索等，以盆景造型的技巧，替橘子樹修「減」、矮化枝椏。他不追求每棵的最大產量，只想要讓這些傳統的作物樹種也有美麗的時光，於是在這份用心下，他園子內的橘子樹果然1棵棵猶如盆景般，有著自己的獨特造型，使得明明是果園，卻很像觀光花園。

近年他開放供來客觀光採果，這些被矮化的果樹，恰巧方便來客或站、或坐就能隨心所欲採摘品嚐。

驚喜開心之餘，黃賢仁還在橘子樹前添加椅子等設施，來客入園採果時，坐在坡地的頂峰，伸手就可摘果，觸目就能眺望遠方景致，或俯瞰眼下整片的金黃果園，已是年輕人入園摘果時，跟黃澄澄柑橘同框的喜氣必拍點。

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