流星雨、日偏食、金星西大距 3大天象明起看個夠

2019-01-02 17:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕新的一年夜空驚喜不斷，台北市立天文館說，「象限儀座流星雨」今年觀測條件良好，1月3、4日午夜後，尤其在1月4日凌晨達到極大，每小時最高可200顆流星的壯觀天象，若天氣晴朗，在視野開闊、無光害地方，就有機會看到這場流星雨。

1月6日凌晨3點後至天亮前，可在東方天空看見明亮耀眼的金星，天文館說，此時金星達到與太陽角距離最大的「西大距」位置，是觀測金星的最佳時機。若透過望遠鏡還能看到如弦月般美麗的形狀。

接著約在8點左右，罕見的日偏食登場，天文館指出，這次日食的最大食分（太陽直徑被月球遮蔽的比例）僅0.054，而且越往南食分越小，過了嘉義、台南地區則無法看見。由於陽光強烈具有傷害性，提醒切勿透過太陽眼鏡或用眼睛直視，必須以專業設備才能安全觀察。

天文館說，台北天文館這次與日食區內各國天文機構合作，透過網路直播，將各地日偏食發生的精彩過程完整呈現。各項天象的詳細資料與轉播網址：https://www.tam.museum/astronomy/。

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