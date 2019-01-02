頭等艙機票賣0.5折 國泰航空認了「從小就學會錯就要認」

2019-01-02 17:13

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰航空官網疑因訂票系統出錯，乘客購買越南、美國出發的航班，頭等艙來回含稅只要新台幣3萬出頭、商務艙更只要2萬出頭，約為原價的5％。國泰稍早於臉書粉絲團宣布「限時頭等艙與商務艙機票快閃」，等於全數承認便宜機票。

根據外媒報導，國泰訂票系統疑於美國當地時間12月31日下午、台北時間昨天清晨發生問題，有外國部落客發現「優惠」後發布消息，並嘗試訂票，結果從越南河內出發前往加拿大溫哥華，來回頭等艙機票含稅僅988美元（約新台幣3萬元）、飛往美國紐約僅1445美元（約新台幣4萬4000元）；來回越南峴港與紐約的商務艙機票也只要675美元（約新台幣2萬元），僅為原價5％。

根據國泰官網票價，越南峴港往返紐約的商務艙機票原價約1.6萬美元、約新台幣49.27萬元。國泰發現問題後立即停售美國、越南等外站出發的頭等艙與商務艙機票，並展開搶修，但已有不少乘客紛紛搶票，有網友成功以1220美元（約新台幣3萬7000元），訂購河內往返舊金山的頭等艙。

國泰稍早於臉書粉絲團貼文，以「全城關注 #是帶著神秘 限時驚喜」為標題，祝大家新年快樂，內文表示2019開年限時頭等與商務艙機票「揮一揮衣袖開賣，不帶走一片雲彩結束」，公開恭喜各位快閃參加者。

國泰也說，期待在航班上與乘客見面，將為乘客帶來優越、稱心的尊貴體驗。祝大家旅途愉快。文末還自我解嘲「新一年繼續多多指教」、「從小就學會錯就要認」。貼文不到半小時，已湧入上千名網友按讚。

不只國泰，新加坡航空、香港航空也曾於2014年、去年發生相同問題，誤以經濟艙價格出售商務艙機票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/