台灣獼猴1/9從保育類除名 民眾仍不能任意獵捕或飼養

2019-01-02 16:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣獼猴納預計從元月9日從保育類除名，雲林縣府農業處表示，台灣獼猴造成農損嚴重，未來雖不再是保育類，但仍不能任意獵捕或宰殺，也不能隨意飼養，但因管理沒有罰則，恐造成保育上的漏洞，驅猴保農作物工作仍會持續進行。

農委會林務局去年召開「野生動物保育諮詢委員會議」，評估國內原生野生動物分級，包含台灣獼猴等8種野生動物從保育類調整為一般類，專家也表示，台灣獼猴改列為一般類，不會有立即的重大衝擊，因為國內保護區內不能獵捕任何動物，國有森林內也不能從事獵捕行為，這些區域佔了台灣45％，台灣獼猴有足夠的棲地保護強度。

農業處表示，台灣獼猴列入保育類動物後，從民國90年至今，數量從20萬成長接近30萬隻，族群相當龐大，以雲林縣林內鄉八色鳥野生動物棲息地為例調查發現，台灣獼猴數量就高達1155隻，雲林縣20鄉鎮市中，目前只剩4鄉鎮未通報發現台灣獼猴。

農業處長張鴻猷表示，台灣獼猴雖然調整為一般類，但只要是野生動物，都受「野生動物保育法」保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處6萬到30萬元罰鍰，也不能隨便豢養，但目前因飼養野生動物沒有罰則，管理上較沒施力點。

張鴻猷也指出，雖然台灣獼猴將從保育類除名，但對農作物的危害依舊嚴重，農業處今年將持續辦理驅猴工作，去年爭取到林務局百萬元補助，將驅猴工作由古坑草嶺、新庄擴大到整個山區村落，今年會持續辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/