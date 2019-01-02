揮別手寫時代 彰醫引入智慧醫療臨床資訊系統

2019-01-02 19:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕電腦看病時代來了？衛福部彰化醫院和工研院合作「智慧醫療臨床資訊系統」，民眾到院就診，透過電腦系統連線，可將每次血壓、脈搏、血氧飽和度等生理數值整合成曲線數值，讓醫師能快速判讀病因，對症下藥，同時減少護理人員手KEY數據出錯的機率，智慧看診，邁向醫療4.0時代。

彰化醫院院長謝文淮表示，現有的血液透析及加護病房中心多由醫護人員抄寫醫療設備上的病患生理數值，經彙整後再交由醫師診斷，若透過「智慧醫療臨床資訊系統」，將血壓、脈搏、血氧飽和度等醫療儀器串聯，讓生理數值即時顯現於電腦，醫師判讀時不用分別從不同儀器登入，減少出錯機會，系統也能設定量測時間，節省護理人力，相對提昇醫療的安全性及品質。

工研院電光系統所所長吳志毅指出，工研院將這些生理數值透過低頻無線通訊模組與RFID感測元件作聯網串接，並進一步串聯為一大數據醫療平台，也建立有效數據庫，透過中央監控平台，即能監視病患生理狀況、病史、危急即時通報等。

吳志毅說，台灣擁有全球先進醫療與資通訊（ICT）技術優勢，推升醫療4.0刻不容緩，未來民眾就醫就能享受醫療智慧化、聯網化所帶來的好處

彰化醫院今日與工研院舉行「智慧醫療合作簽約儀式」，謝文淮說，這套系統將先在血液透析及加護病房中心施行，因為這兩個單位的醫療儀器是固定的，較易施行，後續將再推行到門診、各樓層護理站等不固定儀器之處，達成全院智慧醫療。

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