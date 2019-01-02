轟韓國瑜打嘴砲！教育界：國中生英語沒進步 教局長下台

2019-01-02 18:28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕韓國瑜就任後媒體曝光率高，政策尚未落實，教育界批評「只打嘴砲」，要求2年內國中生英語沒進步，教育局長需下台負責。

高雄市長韓國瑜就任滿1週，教育政策尚未落實，對此，高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰說，雙語教學不要只打嘴砲，加緊腳步去做，師資、經費還沒到位，最重要是能力分班。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，前任市長陳菊及局長范巽綠任內，高雄市學生英語基本學力在六都吊車尾，新任局長吳榕峯在未來2年國中教育會考英文成績，沒有擺脫六都吊車尾現況，應下台負責。

面對批評，新任教育局長吳榕峯提出「四箭齊發」政策，落實韓國瑜「數位雙語，世界接軌」，包括1.學校已有雙語教育雛形，加強與國外高中、大學連結；2.學校開托福、托益選修課程，或開選修課拿國外獎學金；3、學校聘請外師；4、小校員額小無力聘僱英語教師，採共師巡迴教學。

鄭穎聰說，「四箭」政策成效有待評估，期許4年任期內落實，而英語重視基礎，國中就能看出實力差別，不同程度學生一起上課成效有限。

劉亞平指出，做市長不能只靠一張嘴，說比做容易、說得比唱得好聽，「實踐才是檢驗真理的唯一標準」，而陳菊及范巽綠任內英語教育政策基本上是「不及格」、「死當」，韓國瑜期許自己成為國際都市領導者，必須明確認知學童英語程度與都市未來競爭力息息相關。

劉亞平說，英語教育最需要是資源和師資到位，需要扎實基本功，光打嘴砲無助提升學力。

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