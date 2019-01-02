台中明道中學奪「JHMC國中數學競賽」全國團體金銀牌

2019-01-02 17:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第16屆「JHMC國中數學競賽」成績已揭曉，台中市明道中學學生表現亮眼，連續兩年拿下全國團體金牌！另外也拿下全國團體銀牌、個人銀牌等1金2銀的好成績。

JHMC（Junior High School Mathematics Competition in Taiwan）是全國具指標性的數學競賽，每年號召全國國中數學頂尖好手組隊參賽。明道中學國中部數理語文素養班學生所組成的「無敵艦隊」與「沒寫也隊」，從全國620隊2480位選手中脫穎而出，勇奪「團體金牌」與「團體銀牌」，展現出學校數學資優教育的培訓成果。

明道中學國三生劉晁泓帶領「無敵艦隊」摘下全國團體金牌獎，同時也摘下個人銀牌獎。他說，個人賽最後一回合的最後一秒，才分解出算式，雖然有點驚險，但還是成功判斷答案。

在團體賽的過程中，分配吳旻樺、黃楷評兩人負責前8題，隊長劉晁泓及詹挹辰負責最後2題的手寫題，精準地分工合作，才能在時間限制內提高準確度，最後以總分172分，奪下金牌。

另外，獲得團體銀牌的「沒寫也隊」，由國三生楊詠安帶領。楊詠安分享，必須了解隊員之間的專長，才能正確分工，蕭立楷負責圖形題；楊凱鈞負責排列組合題；其他題目就由楊詠安及林建寬合作解題，大家各司其職，才有機會拿下銀牌。

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