清水區吳厝里違規堆置土石 台中市政府開罰並移送法辦

2019-01-02 18:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區吳厝里山坡地遭開挖整地，水利局日前派員稽查後，發現地主回填山坡地未事先申請，違反水土保持法，已要求全面停工，並裁處地主6至30萬元罰鍰，並將移送法辦；同時也要求地主限期針對裸露山坡地全面覆蓋，並設置排水溝及相關保護措施，維護當地公共安全，屆期如未改正，將加重處罰。

水利局指出，該地屬都市計畫範圍內的農業區，遭大量堆置廢棄土方，市府除立即要求地主（水土保持義務人）停工，針對裸露部分實施緊急覆蓋，因地主回填山坡地未事先申請，違反水土保持法部分，將依水土保持法第33條第1項第2款規定，裁處6至30萬元罰鍰，並依水土保持法規定移送法辦。

水利局並要求地主在今年1月30日前，針對裸露山坡地全面覆蓋，並設置排水溝及相關保護措施，維護當地民眾安全，屆期如未改正，將加重處罰。

環保局今天也採回填土方樣品送驗檢測，現場初步估算回填土方面積約達近萬立方米，實際回填數量部分，後續將依法要求地主提出相關回填土方來源及數量證明文件以利釐清。若土方檢驗結果超過環保法令標準情形者，將依廢棄物清理法規定，移請檢警依法偵辦。

水利局表示，山坡地開發利用應依法提出申請，並確實依核定計畫施工，水利局將持續利用衛星影像進行監測，同時由山坡地巡查人員加強巡查，全面監控山坡地利用現況，若有任何違規開發使用行為，將立即依法取締。

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