紅色小蟲大量群聚樹幹 專家提醒：先觀察、勿驚慌

2019-01-02 18:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕冬季來臨，台灣欒樹開始落葉掉果，樹上常出現一團團紅色聚集的紅姬緣椿象，不知情的民眾常誤以為是害蟲，心生恐懼，新北市政府綠美化景觀處表示，紅姬緣椿象只會吸食樹液，不僅對人體無害，也不會傷害樹木，民眾切勿噴藥撲殺，頂多掃掉就好。

新北市景觀處表示，新北市現有約4600株台灣欒樹，冬天來臨，台灣欒樹的花、葉及果實將會全部掉光，吸引紅姬緣椿象聚集，吸食落果及樹汁，民眾見到群聚的紅姬緣椿象難免心生恐懼，但紅姬緣椿象刺吸過的台灣欒樹種子發芽率會提高，兩者為互利共生的關係。

至於台灣欒樹下的車輛還常沾上一點一點的不明物體，這正是紅姬緣椿象遇到驚擾時所分泌具有揮發性的液體，目的是來抵禦敵人，雖有臭味，但不會傷害人體。

新北市景觀處提醒民眾「先觀察、勿驚慌」，紅姬緣椿象又名紅椿象或臭屁蟲，體色為紅褐色，成蟲背部小盾板周邊有黑色的V字型斑紋，觸角及腳呈黑色，民眾容易誤以為它是外來種害蟲荔枝椿象，但荔枝椿象若蟲體色為橙紅色，有灰色外框如長方型的撲克牌，兩者外觀有差異。

新北市景觀處表示，紅姬緣椿象春天及秋天兩季多生活於草叢及樹叢環境，如台灣欒樹的樹幹、枝葉及花果中，冬天則多在地面環境，如台灣欒樹落果堆中，彼此聚集在一起，利用呼吸新陳代謝所散發的熱能互相取暖，其生命週期僅約3週，大量群聚的現象將會快速結束。

新北景觀處處長林芳良表示，紅姬緣椿象不僅對人體無害，同時也不會傷害樹木，民眾不必擔心害怕，基於生態平衡及人體健康，不建議用噴藥方式撲殺，並且呼籲民眾若發現有紅姬緣椿象的蹤跡，如家中或車輛上發現牠們，建議掃掉就好，毋須使用藥物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/