外交部中部辦事處首推行動領務 主動近距離了解民眾出國問題

2019-01-02 18:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕外交部中部辦事處化被動為主動，今年度首度要展開「行動領務」，將到中部各區及各鄉鎮，進行辦護照、國人出國旅遊應注意等事項的諮詢，元月份首站要到彰化和美鎮，未來還會到台中市各區或者是南投縣、彰化縣其他區。

外交部一向予以保守印象，過去都是被動在辦公室，除了辦護照，還有各項外交領務的諮詢，但今年辦事處將走出辦公室，貼近地氣，貼近人民。

由於國人出國人數相當高，從申辦護照數即可知，根據外交部中部辦事處統計，前年申辦護照為32萬5千多本 ，去年則申辦30萬4千多本，平均一個月申請數約2萬至3萬本。

出國人眾，但國人出國的安全觀念則需要再加強，外交中部辦事處決定從今年開始，化被動為主動，利用假日或者是節慶，至中部各區或者是各鄉鎮與民眾近距離的貼近，出國要注意的事項，直接下鄉告訴民眾。

外交部中部辦事處處長宋子正表示，第一站是在彰化和美，將配合該地所辦理活動，在人潮的聚集之際到場，藉著「行動領務」，讓鄉親們更了解，如何辦護照，出國要注意的事項，讓國人出國玩的更快樂、更安全。

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