歲末愛心持續7年 屏縣低收家庭每戶1000元紅包

2019-01-02 16:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓弱勢民眾溫暖過好年，50個慈善團體、企業，響應屏東縣政府年春節送暖歲末關懷活動，捐錢捐物資，將在農曆年前，發放給全縣約7800個低收家庭每戶1000元紅包、物資與白米；這項活動已持續7年。

屏東縣長潘孟安今天（2日）頒發感謝狀給行善團體，表示最大的謝意；潘孟安表示，歲末關懷活動開辦至今已是第7年，非常感謝參與的慈善單位、企業等，一同用「送禮的心情」來為屏東縣低收入戶家戶準備紅包及民生物資，讓他們歡喜迎新年。

潘孟安指出，每當歲末之際，許多慈善單位、宮廟、企業或個人，都想為經濟弱勢民眾盡一份心力，然而這些善心往往因為沒有整合，而有資源重疊過度集中而出現愛心差異，因此屏縣府於2013年起就開辦「春節送暖歲末關懷活動」，透過這個活動平台整合鄉鎮市公所及慈善單位善款，讓善款能有更妥善的運用分配。

屏縣社會處統計，今年共計有50個善心單位響應，其中有44個單位年年參加，而除了屏東縣在地的慈善單位之外，也有來自高雄市的慈善單位，讓善心不分縣市。本次總計為屏東縣低收入戶家戶帶來紅包壓歲錢777萬5000元、4339份民生物資以及農糧署白米78.75噸。

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