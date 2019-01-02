急需義賣品 南台南家扶月底發放助學金還缺300萬

2019-01-02 18:52

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心預計於本月底頒發620萬元春季助學金，給台南近700位弱勢學子。根據南台南家扶的統計，目前仍不足約300萬元。南家扶將於1月22日及23日兩天舉辦助學特賣會，目前急需義賣品，也希望大家能夠參與助學義買。

南台南家扶中心主任李保良表示，每次開學之際，學校的註冊費往往逼得弱勢家庭喘不過氣來，家長需要低著頭四處拜託借款，挖東牆補西牆的狀況一再上演。南台南家扶中心除了接受社會的愛心捐款外，也透過「您捐產品（商品），大家購買參與」的「助學特賣會」，匯集社會大眾的資源幫助經濟弱勢的家扶學子穩定的就學，讓扶助家庭的孩子在求學路上不孤單。

南台南家扶將於農曆年前1月22日（二）至23日（三） 上午9點至下午5點，於台南郵局所屬成功、大同、安南3間郵局同時舉辦「2019年春季助學特賣會」，期盼民眾一同參與，讓扶助家庭可以安安心心過個好年。

南台南家扶中心表示，南台南家扶預計於本月底頒發620萬元助學金，給予近700位弱勢學子，目尚缺300萬元，該中心半個月前已寄出募款信，要達到目標還需要更多支持。同時也再次邀請各家愛心廠商及善心民眾，提供新品豐富助學特賣會，並且到成功、大同、安南這3間郵局特賣會現場購買產品，對家扶弱勢的學童而言，就是最好的助學行動了。

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