「黃海岱日」好戲登場！雲林布袋戲日 舊庄學童尬黃俊雄

2019-01-02 17:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕紀念布袋戲通天教主黃海岱冥誕，黃家子孫今天齊聚雲林布袋戲館，年輕演奏家黃俊豪以水晶琵琶搭配人間國寶黃俊雄口白演出，舊庄國小學童傳統鑼鼓後場配樂，展現布袋戲薪傳與活力，全場轟動。

今天是1月2日，也是黃海岱119歲冥誕，雲林縣議會在96年起特定每年1月2日為「雲林布袋戲日」，雲林縣長張麗善今天到場大秀偶戲明星史豔文、素還真的出場詩口白，黃海岱次子黃俊雄、五子黃逢時、孫子黃文擇、曾孫黃匯峰還有眾多徒子徒孫也都到場，雲林布袋戲館推出一系列精彩活動，場場精彩。

59年次出生的虎尾鎮長丁學忠暱稱史豔文是「同學」，除了感謝大師黃俊雄催生一代巨星史豔文，也當場宣布，今年起雲林布袋戲日也是「黃海岱日」。

五洲派小桃源劇團藝師陳文哲指導舊庄國小布袋戲團演出《孫臏下山》，搭配文武場全場轟動，連黃俊雄等大師都讚不絕口，舊庄國小布袋戲團今年3月也將代表雲林縣參加全國創意布袋戲競賽。

琵琶新秀演奏家黃俊豪演出一首接一首經典布袋戲曲，欲罷不能，搭配人間國寶黃俊雄從台下到台上加入口白演出，渾然天成、人偶合一，讓全場觀眾大聲叫好、大開眼界。

雲林布袋戲館辦大師特展 春節天天上戲

雲林布袋戲館館長楊日申代表感謝大師家族熱情參與，讓紀念活動更有意義，館方也推出一系列好戲登台，精心策劃黃海岱大師特展及紀念活動，包括黃海岱手稿字跡、經典戲偶、百年演藝歷程及彩繪戲臺等文物，帶大家感受黃海岱超過一世紀的風華歲月，展期預定至2月28日，春節期間天天都有布袋戲演出、導覽解說、操偶體驗、免費布袋戲DIY製作等，歡迎共襄盛舉。

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