冬季漁獲台南尚青！最近爆紅的劍蝦這裡1公斤才250元

2019-01-02 16:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南近海漁業正值冬季漁汛期，將軍漁港新鮮漁獲有白帶魚、刺鯧、午仔、烏格、烏魚、紅蝦等，連最近爆紅的劍蝦也有，1公斤拍賣價才250元，魚貨尚青、價格實惠，遊客現在來一趟將軍漁港，品嚐海鮮饗宴，正是最好時機，愈近農曆春節，採買年貨也很讚。

將軍漁港直銷中心去年11月由台南市漁港及近海管理所重新委外經營，一樓30個攤位現出租8成24個攤位，現場也提供代客料理服務，二樓餐廳則將趕在農曆春節前營運。

漁港所今天行銷台南尚青的漁產，現場展示土魠、帕頭仔、刺鯧、午仔、紅三牙、劍蝦、紅蝦、花蟹，並推出海鮮料理有白鯧米粉湯、酥烤烏格、紅燒紅花魚、水煮鮮蝦、煎白帶等，讓人看了食指大動。

漁港所所長周瓈朝說，冬季漁汛期，海水降溫，魚類為度過寒冬，魚體蓄積脂肪，所以魚肉肥美，營養價值高、熱量低，不管是清蒸、煮湯、紅燒、乾煎等，都能呈現「尚青」的鮮甜美味。

南市的將軍與青山兩大漁港，年交易量合計約有489公噸，漁船筏通常在清晨出海捕撈，中午前後回港卸下新鮮漁獲在魚貨拍賣場公開拍賣，南縣區漁會將軍港辦事處主任楊賢志說，將軍漁港拍賣場原本在下午2點開始的拍賣作業，現已提前到12點30分開始，海裡現撈的劍蝦最近拍賣價約在1公斤250元。

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