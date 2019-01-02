免費參觀花博首日 中市民入園人次成長近1倍

2019-01-02 17:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市民、新住民及全球12歲以下兒童自昨（1）日起，憑有效證件即可免費參觀台中花博。據市府交通局統計，昨日入園達5萬6400人次，雖不如元旦連假第2天的11萬人次，但市民入園2萬6700人次，而過去假日市民入園平均人次為1萬4000人，成長近1倍。

台中市民、12歲以下兒童免費參觀台中花博，是台中市長盧秀燕的重要政見，並自昨天開始實施，市府也設置台中市民專用通道，方便市民快速入園。

交通局長葉昭甫今日表示，昨天是元旦連假最後一天，外來遊客比較少，總入園數為5萬6400人次，其中，經由台中市民通道入園者為2萬6700人次，與過去2個月假日平均市民入園數1萬4000人相比，成長近1倍。而每位遊客平均在園區停留時間約4、5個小時，期間會用餐或買紀念品，有效帶動花博商機。

另外，盧秀燕開放全球12歲以下兒童免費參觀花博，是希望吸引家長前來，增加在台中市住宿、交通、餐飲及伴手禮等消費。至於外縣市12歲以下兒童入園數字，葉昭甫說，12歲以下兒童出示健保卡即可免費入園，由於健保卡上沒有住址，較難判別來自何處，不過，外縣市12歲以下兒童會跟著家長走一般通道，台中市兒童則走市民通道，以此判別，昨天外縣市與台中市12歲以下兒童入園比例約為1：1。

台中花博半年展期預估有800萬參觀人次，而自11月3日開幕至今2個月，累計入園總人次已達318萬，有鑑於未來不少台中市民可能會多次前往參觀，入園人次將直線上升，市府鼓勵市民多利用非假日前往，才能享有較好的參觀品質。

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