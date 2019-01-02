兒少發展帳戶申請率 南市六都之冠

2019-01-02 15:45

〔記者蔡文居／台南報導〕衛福部去年6月開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，南市社會局表示，依衛福部統計，截至目前，南市符合資格的1027位弱勢家庭兒童，已有491位提出申請，申請率達48％，為六都之冠。

南市社會局表示，兒少教育發展帳戶的參加對象為105年元旦以後出生，且列冊中、低收入戶，可由家長申請開立兒少教育發展帳戶並由台灣銀行開戶，家長可選定每月存款金額（500元、1000元、12500元，三擇一）為兒少儲蓄，政府將每半年計算參加兒少存款金額，以一比一方式提撥。

若家長從小孩出生後穩定存款，每月在兒少帳戶存入1000元，政府相對存入1000元，每人每年以1萬5000元為上限（含開戶金），預計到18歲時最高累計可存入54萬元，兒少可運用這筆存款，增加接受高等教育或職業訓練、創業等人力投資的機會。

南市社會局社會救助科長楊瑞美表示，實務工作上弱勢家庭兒少往往因貧窮，導致未來發展受到許多限制，為協助他們可以自立脫貧，政府推動兒少發展帳戶。帳戶內的存款由台灣銀行計息，免納綜合所得稅，因此並不會影響該家庭取得其他福利。

她表示，為落實兒少帳戶政策之美意，南市透過社工一對一輔導未加入或繳款不穩定家庭，連結實物銀行提供生活所需，減少家庭負擔，並提供理財教育及轉介就業等服務，讓參加的家庭更有能力為孩子儲蓄。符合資格者如有意參加，可就近至轄區公所辦理或洽社會局社會救助科申辦。

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