宜蘭還在下雨！低漥地區水深及膝 網嘆：竹風蘭雨名不虛傳

2019-01-02 16:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉武淵村東六路尾端，因連日豪雨加上低勢低漥，淹成汪洋一片，村民受困無法出外就醫，今天由消防隊員護送就醫，鄉公所緊急調派抽水機抽水；網友大嘆，「宜蘭還在下雨，竹風蘭雨名不虛傳。」

元旦4天連假，宜蘭都泡在雨中，今天持續下雨，宜蘭氣象站統計，12月30日起3天累計雨量，宜蘭縣以東澳地區的635毫米居冠，冬山鄉也有443亳米。

冬山鄉武淵村東六路尾端一帶已淹水3天，有些路面水淹及膝，小轎車難以行駛，村民想去看醫生卻出不了門，經消防隊員協助才得以脫困；冬山鄉長林峻輔、宜蘭縣議員楊弘旻涉水會勘時，當地淹水嚴重，放眼望去，已分不清稻田、水溝或道路。

楊弘旻認為，短期因應之道是加高路面，長遠來看要新建小型抽水站，林峻輔承諾向縣府爭取增設抽水站，隨即指示鄉公所人員調派抽水機應急。

宜蘭縣大雨下不停，許多縣民上網貼文直呼「崩潰」，宜蘭氣象站表示，宜蘭的雨勢逐漸趨緩，週五、週六的天氣可望好轉。

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