槓上了！6千億離岸風電投資 彰縣府撂能源局：沒義務配合…

2019-01-02 15:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕總投資額超過6000億元的彰化外海離岸風電開發案，在中央和地方互踢皮球，核定權互推給對方，外商已做了最糟被迫中止開發的打算，今為核發籌設許可證的最後期限。關鍵時刻，經濟部能源局使出絕招，拿出「發電業申請設置審查及作業流程」，主張核定權是縣府，但縣府也非省油的燈，很不客氣槓上能源局，回應沒義務配合能源局。

縣府不僅公佈所有的審查單位，同時狠狠回絕配合中央在短時間內讓開發商適用去年躉購費率每度5.8元，再把球丟回中央，使得這顆原本被視為是一顆可帶來綠金財庫的好球，因為政黨輪替，一夕間成了燙手山芋的問題，原被當成綠金的「好球」，變成公務員怕圖利業者的「壞球」，接下來這顆「壞球」極可能石沈大海，最後4家外商都接不到球。

身兼縣府經濟暨綠能發展處代理處長的建設處長劉玉平表示，彰化縣政府只是15到16個審查單位其中一個單位，能源局可依照縣府的意見，要求開發商具體做相關意見的表達，現在他並不清楚能源局是否做到這樣的工作，能源局直接把所有責任丟給縣府，而且要在這麼短的時間之內要縣府具體表達同意與否，能源局如此作為值得商榷，縣府今天下午2點30分左右已經接到能源局公文，也還沒來得及進行相關審查，一切要等完成公文相關審查程序後，才會再把意見回覆給能源局。

劉玉平指出，去年12月24日能源局公文要求縣府回覆意見，等於逼迫縣府在幾天之內回文好讓開發商適用去年度費率，「我們沒有這樣的義務去配合，不是直接把球踢給彰化縣政府」，有關離岸風電開發案，縣府立場要兼顧漁民和漁會團體的權益。

縣府公佈參與審查的單位另外還有環保署、農委會漁業署、交通部民用航空局、交通部航港局、交通部中央氣象局、經濟部工業局、內政部營建署、文化部文化資產局、財政部國有財產署、軍方代表、台電彰化區營業處、台電系統規劃處，還有4位專業委員。

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