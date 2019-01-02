修復碧潭堰4.8億元 爭取前瞻建設經費提升碧潭水位

2019-01-02 15:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區碧潭橋下的碧潭堰年久失修，新北市水利局已完成設計案，預計重建經費4.8億元，目前正爭取中央前瞻計畫中的水環境項目補助，盼能儘快修復碧潭堰，將水位從原有的12.3公尺，使用傾倒式閘門將水位提高到13.5公尺，增加上游碧潭的水深和遊憩水域面積。

今年元月1日跨年凌晨有青少年到碧潭遊玩，有人不幸在碧潭失足溺斃，消防局第四救護救災大隊大隊長蕭力愷說，碧潭風景優美，但是水深落差很大，深水處可達10餘公尺，所以為維護民眾安全，碧潭水域禁止戲水，但碧潭淺水處又水深不足，每年舉辦國際龍舟賽時，還要在碧潭堰堆砂包，抬高水位。。

另一方面，新北市的知名水域風景區，往往也易成為有意輕生民眾的優先選擇，像是選擇在碧潭跳水輕生者也都有10餘人，有些事前被制止、或被救起，有些被發現為時已晚，不幸淪為波臣。

碧潭的水位一年四季都能保持一定高度，是因為下游碧潭橋下的碧潭堰具有蓄水功能，但因為碧潭堰年久失修，除了部分堰體龜裂損壞，堰體上方原有設計用來調節水位高度的充氣式橡皮墊也早已故障。

水利局副局長諶錫輝說，市府已向中央爭取前瞻計畫的水環境項目補助，盼能儘快修復碧潭堰，將水位從原有的12.3公尺，改為使用傾倒式鋼閘門將水位提高到13.5公尺，上游遭逢豪雨或汛期時，傾倒水閘門讓水流快速通過。

諶錫輝說，碧潭堰除具備防洪功能，未來新堰還會把水位從原有的12.3公尺，抬高至13.5公尺，增加上游碧潭的水深和遊憩水域面積。

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