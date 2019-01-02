花博外埔園區「花の許願橋」 元月每週末邀民眾插花散播祝福

2019-01-02 16:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局推廣百合及文心蘭等在地花卉，元旦起在市府惠中樓中庭展示4天花藝，並將花博外埔園區樂農館二樓空橋規劃為「花の許願橋」，元月份每周末皆提供4000朵花卉，邀請遊客參與插花佈置，將新年祝福散播出去，展現台中花卉之美。

農業局表示，台中花卉種類繁多，尤以百合花、文心蘭產量及品質均位居全台第一，主要產地在后里、新社等地，百合花種植面積約為194公頃，年產量達4100萬支，廣泛運用於園藝佈置和切花裝飾中；文心蘭為熱帶性花卉，其花形特殊、造型優美、花期長，由於外型宛如翩翩起舞的女性，又稱為跳舞蘭，種植面積約為105公頃，年產量達2700萬支。

外埔園區樂農館為迎接2019，特別將二樓空橋規劃為「花の許願橋」，選用台中在地花農的百合花及文心蘭，邀請參觀遊客一起現場佈置，每人領取一朵百合花插入水瓶中，代表平平安安、百年好合，並許下新年願望，希望在花開的那一天，讓願望伴著花開一同綻放。

農業局表示，元月份每週六日，樂農館都將舉辦「花之祈願」活動，提供4000朵百合花、文心蘭，邀請遊客共同布置「花の許願橋」，藉此傳遞台中在地花卉之美，也推廣在地花卉自產自銷，並借用許願橋將民眾的願望與祝福散播出去，迎接嶄新一年。

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