尖石玉峰部落秘境 老鷹溪步道幾近完工

2019-01-02 15:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉後山玉峰村的老鷹溪步道，因少有人跡，山徑天然原始；尖石鄉公所為推廣人文生態之旅，爭取1200萬元補助整修步道，工程已幾近完成，可提供一個老少咸宜的踏青去處。

尖石鄉老鷹溪步道位於竹60-1線鄉道約6.5K，發源自李棟山，是玉峰溪的支流，而玉峰溪是大漢溪上游的支流之一，步道口緊鄰玉峰國小，尖石鄉公所為提供旅客親近的步道環境，提昇鄉民的生活品質，去年向交通部觀光局爭取1200萬元辦理整修。

尖石鄉公所建設課長劉經邦表示，老鷹溪步道長約1公里，沿途環境清幽，岩層奇特，動、植物生態豐富，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，單程約40分鐘，難度低，適合全家人同遊。

這次工程主要工項為改善步道及護欄，施設觀景平台，並採用懸臂棧道蜿蜒河道施工，同時在老鷹溪瀑布前，興建了兩座跨溪拱橋，在鋼構基礎上石砌、木造橋身，以配合整體自然景觀；另為了還原舊有步道的意境，部分路段採人工砌石方式完成修繕。

老鷹溪步道由縣道120線過內灣後進入尖石鄉，於尖石大橋處轉竹60線鄉道，之後轉竹60-1線鄉道6.5k。劉經邦說，步道工程已幾近完工，只剩下導覽解說牌及指引；另公所正積極爭取興建簡易公廁，以期完善公共設施，預計農曆年後正式啟用，未來擬委託玉峰部落就近管理。

尖石鄉公所曾在2012年委外調查鄉內12條人文生態步道，之後逐一爭取經費改善，希望建立尖石特色步道系統；其中，繼水田部落的甕碧潭步道完成修繕，去年10月起同時整理馬胎步道和老鷹溪步道。

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