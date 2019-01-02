培訓2週 18人成首批阿里山林鐵文化導覽員

2019-01-02 15:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦第一批「阿里山林鐵文化導覽解說員」培訓，38名學員經過2週訓練及考評，只有18人通過甄選，將為遊客提供林業鐵路、文化、生態導覽解說服務。

「阿里山林鐵文化導覽解說員」培訓招募對象限定「阿里山林業村及檜意森活村」志工，其中有退休老師、公務員、公司主管等，已參加過林業文化歷史課程至少60小時以上，並具有鐵道、森林生態、鳥類和植物等專長，導覽服勤時數也都超過100小時以上。

培訓課程有38名志工報名參加，其中有3對夫妻檔相揪接受訓練；阿里山林鐵及文資處邀請鐵道專家蘇昭旭、鐵道文化專家許乃懿、在地文史研究者陳俊彣、資深志工王弘明、嘉義製材所調查研究團隊擔任講師安排專業課程及實地演練共56小時，經由筆試及2天實地題材解說，甄選結果只錄取18位，通過率不到5成。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修說，阿里山林鐵營運主體去年7月由台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處，移由林務局新成立的林鐵及文資處，林鐵不再只是運輸工具的經營，也不只是以搭乘人數與盈收為主要目標，更重要是文化傳承與發揚。

  • 批阿里山林鐵文化導覽員陣容。（阿里山林鐵及文資處提供）

    批阿里山林鐵文化導覽員陣容。（阿里山林鐵及文資處提供）

  • 阿里山林鐵文化導覽解說員課程安排學員至竹崎鄉鹿麻產車站實地演練。（阿里山林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵文化導覽解說員課程安排學員至竹崎鄉鹿麻產車站實地演練。（阿里山林鐵及文資處提供）

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