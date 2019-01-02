培訓2週 18人成首批阿里山林鐵文化導覽員

2019-01-02 15:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦第一批「阿里山林鐵文化導覽解說員」培訓，38名學員經過2週訓練及考評，只有18人通過甄選，將為遊客提供林業鐵路、文化、生態導覽解說服務。

「阿里山林鐵文化導覽解說員」培訓招募對象限定「阿里山林業村及檜意森活村」志工，其中有退休老師、公務員、公司主管等，已參加過林業文化歷史課程至少60小時以上，並具有鐵道、森林生態、鳥類和植物等專長，導覽服勤時數也都超過100小時以上。

培訓課程有38名志工報名參加，其中有3對夫妻檔相揪接受訓練；阿里山林鐵及文資處邀請鐵道專家蘇昭旭、鐵道文化專家許乃懿、在地文史研究者陳俊彣、資深志工王弘明、嘉義製材所調查研究團隊擔任講師安排專業課程及實地演練共56小時，經由筆試及2天實地題材解說，甄選結果只錄取18位，通過率不到5成。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修說，阿里山林鐵營運主體去年7月由台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處，移由林務局新成立的林鐵及文資處，林鐵不再只是運輸工具的經營，也不只是以搭乘人數與盈收為主要目標，更重要是文化傳承與發揚。

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