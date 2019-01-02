元旦假期台南湧入遊客逾50萬人次

2019-01-02 15:15

［記者王涵平／台南報導］元旦連假結束，南市觀光旅遊局抽訪各重要景點（不含廟宇），統計4天連假有超過50萬人次遊客湧入台南。

觀旅局表示，遊客統計數字尚不含各大廟宇、市區正興街、神農街、海安路商圈、藍晒圖文創園區等台南最夯的巷弄旅遊型態觀光客。

根據統計，濱海線景點如北門遊客中心、井仔腳、七股鹽山及鹽博等景點遊客數顯著成長，元旦假期遊客人次達5.9萬人次，較前一年成長逾4成。

山線景點如烏山頭、虎頭埤、尖山埤、白河水庫、關子嶺、梅嶺、中興大學新化林場、走馬瀨農場、南元花園休閒農場、南化遊客中心及仙湖農場等景點遊客明顯成長，元旦假期遊客人次8.5萬人次，較前一年成長逾3成。

另外，4大古蹟景點遊客大幅成長，元旦假期參觀人次超過6.6萬，較前一年成長1成，總收入超過260萬元，也較去年成長2成，販售部成長將近9成，中國遊客也較去年成長52％，古蹟漫遊券、成功洋芋片等熱門商品都賣到缺貨。

「2019跨年三部曲活動」，吸引逾23萬人次遊客參與，日出後的第四部曲為「2019虎頭埤元旦升旗暨健行活動」也有超過3000人參與。

台南市各飯店於元旦假期是一房難求，觀旅局調查，連假4天觀光旅館住宿率達98%，一般旅館住宿率87%，民宿則達96%。

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