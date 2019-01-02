國5宜4匝道有效移轉北返車流？ 議員PO照片：水田變停車場

2019-01-02 15:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道5號在頭城交流道南側增設宜4匝道，去年10月底通車，首度碰到連續假期考驗；交通單位今公布元旦假期宜蘭交通狀況，指頭城交流道排隊時間大幅縮短35分鐘，比前年要排隊80分鐘才能上國五大幅縮短，顯示匝道成功移轉礁溪市區車流，但有宜蘭縣議員貼出照片，指車流只是改塞水田農路，變成「市區塞、農路也塞」。

今年元旦4天連假，雖然宜蘭陰雨綿綿，但國五南下車流仍逾14萬輛次、北上也有13萬輛車次，總車流量約27萬輛，比去年的20萬、前年19萬高出逾7萬輛車次。

為紓解假日及連續假期頭城交流道車流，交通部投入近10億元，在頭城交流道南側增設宜4匝道，去年10月28日通車迄今，首度碰到連續假期挑戰。

交通單位統計，歷年連續假期，頭城交流道平均回堵長度近2.75公里，在礁溪市區排隊至少要80分鐘才會上國道。但宜4匝道開通後，元旦連假期間頭城交流道停等時間大幅縮短35分鐘，顯示匝道順利移轉車流。

「車子還是一樣多阿！」宜蘭縣議員吳宏謀直言，宜4匝道確實轉移部分車流，但車輛卻改塞在通往匝道的農路，包含十六結、二龍村田間小路，連假期間都是車，「產業道路變成停車場」，影響附近農友出入，且礁溪市區則是一樣塞車。

吳宏謀指出，宜4匝道是否有效，不可能短期內就看出成效，且從礁溪市區南端往匣道口的各導引道路，應該盡速規畫完整，讓車輛全往農路塞，變成「市區塞，農路也塞」。

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