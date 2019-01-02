高市府宣布1月3日訂為「鳳飛飛日」

2019-01-02 15:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，高市府觀光局、民政局今天宣布，將1月3日訂為「鳳飛飛日」，未來每年在鳳飛飛的生日及忌日，都將舉辦活動，並推出套裝行程，吸引國內外粉絲來高雄旅遊。

包括港都聯播網、KISS Radio等電台，明天將同步放送帽子歌后鳳飛飛的10首金曲，高市府計畫今年將陸續推出「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」、「鍾理和日」。

鳳飛飛（1953年8月20日－2012年1月3日）本名林秋鸞，生於桃園縣大溪鎮（今桃園市大溪區），在台灣、東南亞和中國享有極高知名度，其代表作《掌聲響起》家喻戶曉，於1982年和1983年蟬聯獲得金鐘獎「最佳女歌星獎」，有「帽子歌后」、「勞工天使」美譽。

2012年1月3日，鳳飛飛因肺癌於香港九龍聖德肋撒醫院逝世，享年58歲。

高雄市觀光局長潘恆旭指出，鳳飛飛在高雄市辦過3次演唱會，也曾前往楠梓加工出口區訪問，如今在東南亞仍有大批粉絲，未來每年在鳳飛飛的忌日與生日，都會舉辦紀念活動與旅遊包套。

潘恆旭強調，明天只是起步，以後會愈辦愈好，今年8月20日鳳飛飛的生日，還將盛大舉辦活動，邀請鳳飛飛的兒子參加。

高雄市民政局長曹恒榮說，除了「鳳飛飛日」，今年會陸續推出「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」、「鍾理和日」，結合這些名人過去的居住地、美食小吃、表演地點等，透過「名人巷」手法的包裝，吸引粉絲來高雄旅遊。

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