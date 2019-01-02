婦人做瑜珈運動 竟脊椎硬膜外出血險癱瘓

2019-01-02 15:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一名56歲婦人日前因瑜珈姿勢不當導致下肢麻、無力，送醫後出現急性下肢癱瘓的神經症狀變化；經檢查，由於婦人本身患有高血壓且服用抗凝血劑，屬自發性脊椎硬膜外出血的高風險群，為自發性第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外血腫塊，壓迫脊髓，醫師緊急開刀取出7、8公分的血塊後，撿回一命。

婦人說，她平時有運動習慣，不料因瑜珈運動過程中施力不當，體驗過30分鐘內雙腳無知覺經驗，真的非常驚悚；術後半年需復健走動並穿背架恢復，好險醫師在第一時間做緊急手術才保住一命，真是不幸中大幸！

婦人日前被緊急送嘉義市聖馬爾定醫院急診，骨科主任裴有成經核磁共振影像檢查發現屬自發性脊椎硬膜外出血，為自發性第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外血腫塊，壓迫脊髓，當日急行減壓脊髓手術。

裴有成說，婦人有高血壓且服用抗凝血劑，因此增加執行手術困難度，手術須以電燒、止血棉，以引流管將血量引流出去；當日手術於1小時間內清除出7、8公分血塊，術後婦人在7日內恢復出院行走，後續回診追蹤治療。

裴有成提醒，民眾本身要注意瑜珈運動對腹部壓力大，負壓使力造成脊椎神經周邊血管破裂導致血塊壓迫脊椎神經。尤其平時有服用抗凝血劑或抗血栓藥物的民眾務必留意。

裴有成表示，脊椎是支撐人體骨頭的重要結構，當脊椎遭不當外力或其他因素形成脊椎硬膜外出血導致血塊壓迫到神經，便會出現肩頸痛、併發雙腳麻痺、無力、大小便困難甚至四肢癱瘓；一旦病患出現上述症狀，務必緊急就醫，脊椎硬膜外出血的急救黃金時機是喪失知覺的24小時內，若沒有緊急手術，很可能造成永久性癱瘓。

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