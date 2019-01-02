香港轉機來台 愛爾蘭華裔女子攜韓製熱狗入境遭罰20萬

2019-01-02 15:06

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場海關自今天凌晨至下午3點為止，已經查獲3起罰鍰20萬元的案件，其中1例比較特別的是來台灣學中文的愛爾蘭華裔女子，她在韓國買了一包韓國熱狗攜入台灣，遭罰鍰20萬，她表情無奈的說：「不知道熱狗也會罰錢」。

今年20歲的華裔愛爾蘭女子開心到台灣學中文，萬萬沒想到一包熱狗要她付出20萬的代價。她說，來台灣主要是短期進修學習中文，她從愛爾蘭出發到台灣前，先去了韓國找朋友，在韓國看到了很喜歡的韓國製造熱狗就買了一包，打算在台停留3個星期上課時候食用，之後就轉往香港看了一個朋友，沒想到這包熱狗讓她收到20萬罰鍰的處分書，讓她感到非常憂慮。

由於整個包裝都是韓文，但她來自香港，依規定視同中國地區，所以是20萬的罰鍰，雖然防檢局也希望看看是否可以用韓國產品來認定，最終還是判定屬於香港入境。

另外2起被罰款案件，今天凌晨1名台灣籍黃姓旅客，搭乘長榮航空公司班機從香港入境桃園機場時，行李中被檢查出含0.8公斤豬肉的雞仔餅；上午1名中國籍黃姓旅客由廈門搭機入境，攜有0.9355公斤豬肉脆腸、1.2465公斤含雞肉及豬肉的火腿腸，各被裁罰20萬元。

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