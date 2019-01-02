病人自主法下週上路 諮商費不超過4000元

2019-01-02 15:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕病人自主權利法將在本月6日上路，衛福部今天召集各縣市衛生局討論執行共識，確認各縣市都會有開設諮商門診的醫院，全台共77家；諮商費用天花板訂為4000元，目前已確定中低收入戶和低收入戶免費。

衛福部醫事司司長石崇良說，預計今天傍晚會公告各縣市有開設諮商門診的醫院，有些醫院採預約制、有些醫院則是在住院或門診過程中就能提出。

「病人自主權利法」主要精神為，民眾在身體穩定時，透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，並註記在健保卡，一旦符合末期病人等5大狀況時，醫療機構或醫師可依意願終止、撤除或不施行維持生命治療、人工營養及流體餵養。

目前「病主法」適用狀況包括末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智。不過母法也規定，經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒，且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情況。

石崇良說，下週就會公告看各界提供可適用「病主法」末期病症，例如曾有人提出罕見疾病、漸凍症也應適用病主法，但目前沒有納入，未來各界都能提出意見，並經醫學會、病友團體等討論後，看是否納入並公告。

至於諮商費用到底多少適合？石崇良說，目前確定的是天花板為4千元，中低收入戶和低收入戶一次諮詢免費，而6月會公告二到六度的在宅失能老人也能免費諮詢，未來更可擴增到全台約200萬名癌症患者。

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